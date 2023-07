Pnrr: Gros-Pietro (Intesa Sanpaolo), grande opportunità per rilancio economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pnrr “rappresenta la più grande opportunità per realizzare un vero rilancio dell’economia italiana e avviare un percorso di crescita sostenibile di trasformazione strutturale”. A dirlo è Gian Maria Gros-Pietro, Presidente Intesa Sanpaolo, intervenendo all’Assemblea Ucimu che si è tenuta oggi a Milano. Intesa Sanpaolo ha raddoppiato le risorse del Pnrr, “mettendo a disposizione di imprese e famiglie 410 miliardi di euro in finanziamenti a medio e lungo termine, 270 dei quali esclusivamente dedicati imprese – ha aggiunto Gros-Pietro -. Sulla transizione energetica abbiamo impegnato 76 miliardi, risorse a cui affianchiamo servizi di consulenza e formazione per imprenditori e manager”. Sull’innovazione tecnologica e la digitalizzazione “andremo a investire direttamente come Gruppo, 5 miliardi di euro nell’arco del nostro Piano d’Impresa 2022-2025, in particolare nel cloud, nell’intelligenza artificiale, nella cyber-sicurezza e nella nuova banca digitale Isybank” ha concluso.(Com)