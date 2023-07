Milano: Comune approva nuovo regolamento per i rapporti con il terzo settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con 29 voti favorevoli e 5 contrari, il Consiglio comunale ha adottato il Regolamento che disciplina i rapporti tra il Comune di Milano e gli enti del Terzo settore, un altro tassello fondamentale per sviluppare il welfare territoriale di comunità attraverso gli strumenti dell'amministrazione condivisa. Il documento sarà un punto di riferimento per tutti gli assessorati nelle relazioni con il privato sociale. "Grazie al contributo del Consiglio comunale - dichiara l'assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé - oggi Milano si pone all'avanguardia delle città italiane che danno piena attuazione al principio dell'amministrazione condivisa e fa un passo avanti nella costruzione di un sistema che metta in rete tutte le risorse, pubbliche e private, per offrire soluzione adeguate alle esigenze dei cittadini. Questo provvedimento, insieme al Regolamento contributi e a quello che riguarda gli immobili comunali, rappresenta uno strumento imprescindibile per realizzare quel welfare di comunità verso cui le istituzioni e la città stanno indirizzando il loro impegno". (segue) (Com)