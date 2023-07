Milano: Comune approva nuovo regolamento per i rapporti con il terzo settore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regolamento consente, infatti, di sostenere l'attivazione di speciali forme di partenariato tra pubblico e privato sociale, in attuazione a quanto previsto dal Codice del Terzo settore, con un coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore nelle attività di co-programmazione e co-progettazione, nelle procedure di accreditamento e affidamento in convenzione a organismi di volontariato e associazioni di promozione sociale, nonché nei percorsi di valorizzazione dei beni pubblici per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In questo modo, la funzione amministrativa che è in capo al Comune viene condivisa con gli enti partner che quindi contribuiscono al raggiungimento delle finalità sociali perseguite dall'Amministrazione, come previsto dall'articolo 6 del nuovo codice dei contratti pubblici. Gli stessi enti del Terzo settore potranno formalizzare alle Direzioni del Comune di Milano competenti per materia proposte motivate per attivare procedure partecipate, con obbligo di risposta da parte dell'Amministrazione. Il Regolamento disciplina anche gli aspetti economici, normando le forme di contribuzione pubblica sulla base delle diverse forme di collaborazione con il privato sociale. Una sezione specifica riguarda, inoltre, la possibilità di mettere a disposizione immobili pubblici per la realizzazione dei progetti sociali. (Com)