Guatemala: ricorsi contro gli scrutini, timori internazionali per il prosieguo delle presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aumentano, col passare delle ore i timori di capitali e organismi internazionali sulla decisione della magistratura del Guatemala di non ufficializzare i risultati delle elezioni presidenziali tenute a fine giugno. Le missioni di osservazione di Unione Europea e dell'Organizzazione degli Stati americani (Osa), ma anche del dipartimento di Stato Usa, avvertono del rischio che una interferenza nelle operazioni di voto - a un mese e mezzo dal ballottaggio - possa minare la tenuta democratica del paese. Domenica sera il Tribunale supremo elettorale (Tse) ha accolto la richiesta avanzata nel fine settimana dalla Corte Costituzionale, sulla base del ricorso presentato da nove partiti. L'obiettivo è quello di rendere possibile un nuovo controllo delle schede per evitare possibili errori "in rapporti scritti, rapporti digitali" possano ledere la corretta assegnazione degli incarichi posti a elezione. "In esecuzione di quanto stabilito dalla Corte costituzionale, fino a quando non si delucidano le situazioni evocate", il Tse "sospende la ufficializzazione dei risultati elettorali". Entro cinque giorni le giunte provinciali dovranno organizzare il processo per riesaminare i voti, in modo da arrivare comunque al ballottaggio del 20 agosto senza nessuna pendenza giuridica. (segue) (Mec)