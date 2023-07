Guatemala: ricorsi contro gli scrutini, timori internazionali per il prosieguo delle presidenziali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua il segretario di Stato degli Stati Uniti, Antony Blinken, ha firmato una nota contenente la "profonda preoccupazione della Casa Bianca" circa i tentativi di interferire sul voto. “Gli Stati Uniti sostengono il diritto costituzionale del popolo guatemalteco a scegliere i propri leader attraverso elezioni libere ed eque. Siamo profondamente preoccupati per i tentativi in corso per interferire con l'esito delle elezioni del 25 giugno", ha scritto Blinken in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. Azioni che "violano lo spirito della costituzione guatemalteca e minacciano la legittimità del suo processo democratico", ha aggiunto il Segretario di Stato americano. Messaggio ribadito dal sottosegretario Usa per l'America latina, Brian Nichols, "solidale" con lo sforzo dei guatemaltechi di avere "elezioni libere ed eque". (segue) (Mec)