Guatemala: ricorsi contro gli scrutini, timori internazionali per il prosieguo delle presidenziali (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I risultati sin qui comunicati disegnano un ballottaggio tra Sandra Torres, del partito di centro-sinistra Unità nazionale della speranza (Une), e il socialdemocratico Bernardo Arevalo, del partito Semilla. Torres - la ex moglie di Alvaro Colom, presidente del Guatemala dal 2008 al 2011 (morto a inizio anno) -, ha ottenuto il 20,98 per cento dei voti, contro il 15,58 per cento andato ad Arevalo. Terzo arrivato, escluso a sorpresa dal ballottaggio, il conservatore Manuel Conde (del partito Vamos, lo stesso del presidente uscente, Alejandro Giammattei), con il 10,37 per cento dei consensi. I ricorsi sono stati presentati - tra gli altri - dal partito Une, da Vamos e da Valor, formazione guidata da Zury Rios Sosa, figlia del dittatore golpista Efrain Rios Montt. (segue) (Mec)