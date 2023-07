Medio Oriente: Cisgiordania, Forze difesa israeliane distruggono sale di controllo a Jenin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane (Idf), in un'operazione congiunta con il servizio di sicurezza interna Shin Bet, hanno "distrutto le sale di controllo delle organizzazioni terroristiche" nel campo profughi di Jenin, in Cisgiordania. Lo hanno riferito le Idf su Twitter, aggiungendo che le sale di controllo "erano utilizzate dalle organizzazioni terroristiche dell'area per osservare e controllare le forze di sicurezza israeliane mentre operavano lì". (Res)