Pnrr: Appendino (M5s), 4 miliardi a transizione 4.0? Ben alzata Meloni

- "Notiziona. Il governo si è svegliato dal letargo e ha avuto una grande idea sul Pnrr: fare quello che il Movimento cinque stelle diceva mesi fa. Pare infatti che la maggioranza, consapevole del disastro che sta facendo, voglia destinare 4 miliardi del piano a Transizione 4.0. Ben alzata, Giorgia Meloni. Noi lo proponevamo a marzo, mettendoci anche a disposizione per aiutare sul Pnrr, ma loro facevano finta di non sentire. Eppure era tutto chiaro: dei 25 miliardi del Pnrr spesi, più della metà - circa 14 - sono riusciti ad usarli grazie a Transizione 4.0 e superbonus 110 per cento. Due misure eliminate dalla furia ideologica del governo nei confronti dei provvedimenti approvati prima del suo insediamento. Ora si accorgono che finanziare i tanto vituperati crediti d'imposta è il modo più veloce per spendere i soldi del Pnrr. Siamo felici che anche loro ci siano arrivati, ma a questo punto ci chiediamo: la furia cieca dei mesi scorsi contro Transizione 4.0 e i crediti d'imposta in generale a cosa è servita, se non a perdere tempo?". Lo afferma in una nota la deputata M5s, Chiara Appendino.(Com)