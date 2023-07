Israele: proteste antigovernative ad aeroporto Tel Aviv, sale a 15 il numero degli arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia israeliana ha arrestato 15 manifestanti durante le manifestazioni antigovernative presso l'aeroporto Ben Gurion, a Tel Aviv. Secondo la polizia, i manifestanti sono stati arrestati per disordini pubblici e per aver bloccato il percorso verso l'ingresso della sala arrivi dell'aeroporto. Centinaia di manifestanti stanno affluendo verso lo scalo internazionale per protestare contro i piani del governo guidato da Benjamin Netanyahu di modificare il sistema giudiziario. (Res)