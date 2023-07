Germania-Ucraina: Scholz ribadisce a Zelensky la solidarietà contro l'aggressione russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha ribadito al presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, “la continua e incrollabile solidarietà” della Germania all'ex repubblica sovietica aggredita dalla Russia. È quanto comunicato dall'esecutivo federale in merito al colloquio telefonico avvenuto oggi tra Scholz e Zelensky. I due hanno discusso della “situazione politica, militare e umanitaria in Ucraina”, con Zelensky che ha ringraziato Scholz per l'appoggio nella difesa fornito dalla Germania al Paese invaso dalla Russia, in particolare nei settori dei sistemi antiaerei e dell'artiglieria. Il cancelliere ha poi annunciato che “la Germania continuerà a sostenere l'Ucraina, anche in campo militare, in stretto coordinamento con i partner europei e internazionali”. Scholz e Zelensky hanno chiesto che l'accordo sulle esportazioni di cereali dall'Ucraina, raggiunto sotto l'egida delle Nazioni Unite, venga prorogato oltre la scadenza del 17 luglio, contribuendo a migliorare la situazione alimentare globale. Il capo del governo federale e il presidente dell'Ucraina hanno convenuto di continuare il loro “scambio costruttivo, anche in vista di un sostegno globale per una soluzione di pace” alla guerra nell'ex repubblica sovietica, e di “rimanere in stretto contatto”. (Geb)