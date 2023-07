Femminicidio: Matone (Lega), tragedia che deve essere fermata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' una tragedia che deve essere fermata. Non solo con strumenti di legge, su cui come Lega ci siamo spesi, come con Codice rosso e Codice rosso rafforzato, ma anche con interventi culturali forti a contrasto di una piaga drammatica che vede donne vittime quasi a cadenza quotidiana. La vicenda di Primavalle, è l'ultimo tragico esempio di questo fenomeno che dobbiamo scardinare. Discuterne, anche in consessi ampi come questo, è fondamentale: ogni proposta può essere fondamentale per contrastare i femminicidi nel nostro Paese". Lo dichiara la deputata della Lega ed ex magistrato Simonetta Matone a margine della relazione sul femminicidio nella conferenza internazionale 'Woman Today'. (Rin)