Monza: nelle notti del 4 e 5 luglio prove di carico sui ponti della Milano-Meda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle notti del 4 e del 5 luglio verranno svolte le prove di carico statiche sui ponti P12 (cavalcavia Manzoni a Binzago) e P26 (cavalcavia via Tre Venezie a Meda) della SP35 “Milano-Meda”. Lo scopo sarà quello di appurare il mantenimento delle condizioni strutturali dei due viadotti per consentirne un uso sicuro da parte del traffico autoveicolare e acquisire i nuovi Certificati di Idoneità Statica (CIS), che saranno validi un ulteriore anno. Le prove di carico statiche sui due ponti P12 e P26 prevederanno due livelli di approccio diagnostico: il primo comporterà l’esecuzione di un’ispezione visiva, utile a rilevare l’eventuale comparsa di nuovi difetti o il peggioramento di quelli già esistenti e pianificare l’attuazione di interventi minimali di messa in sicurezza. Il secondo livello di indagine consisterà in un esame più approfondito del comportamento strutturale sotto sforzo, da attuarsi facendo stazionare, lungo le cosiddette “viabilità superiori di scavalco”, autocarri carichi posizionati secondo differenti combinazioni di carico atte a simulare il traffico di esercizio. A conclusione si otterrà, per ciascuno dei due ponti P12 e P26, un certificato di idoneità statica avente durata di un anno. La scelta di proseguire nell’esecuzione delle prove e di lavori di sola messa in sicurezza, piuttosto che effettuare interventi significativi di risanamento e recupero conservativo, è dettata dal fatto che i due ponti sono destinati ad essere abbattuti in sede di realizzazione della tratta B2 di Pedemontana (APL). A oggi, sebbene ancora in via ufficiosa, la cessione ad APL del tratto di SP35 e relativi viadotti, compresi il P12 e il P26, è prevista nel corso del 2024. (segue) (Com)