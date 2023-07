Monza: nelle notti del 4 e 5 luglio prove di carico sui ponti della Milano-Meda (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma dei lavori prevede la chiusura del ponte P12 a Binzago la notte compresa tra il 4 e il 5 luglio, con interruzione della viabilità inferiore su via Costantino (dalle ore 20) e superiore su via Manzoni (dalle ore 21), così come della carreggiata ascendente e discendente della SP35 tra Binzago e Varedo (dalle ore 21), permettendo in questo modo la concomitante prosecuzione dei lavori di risanamento dei due cavalcavia ubicati nella tratta Varedo-Bovisio.. Le uscite obbligatorie in questo caso sono quelle di Binzago (n. 9) per chi viaggia verso Milano e di Varedo/via Varese (n. 7) per chi viaggia verso Como, con itinerari alternativi di deviazione lungo la viabilità comunale. L’intervento sul ponte P26 a Meda avverrà invece nella notte compresa tra il 5 e il 6 luglio, con interruzione della viabilità superiore al ponte su via Tre Venezie e della carreggiata ascendente e discendente della SP35 tra Barlassina e Meda, chiusure che partiranno dalle ore 21. Le uscite obbligatorie sulla SP35 saranno quelle di Barlassina (n. 13) per chi viaggia verso Milano e di Meda (n. 12) per chi viaggia verso Como, con itinerari alternativi di deviazione lungo la viabilità comunale. In entrambi i casi le chiusure avranno termine alle ore 6 del giorno successivo. In caso di maltempo o di problemi tecnici, le attività subiranno uno slittamento alle notti feriali successive. (Com)