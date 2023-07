© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono orgoglioso di aver acquistato il primo biglietto per il Pantheon. La valorizzazione del patrimonio nazionale inizia dal riconoscimento del suo valore". Lo scrive su Twitter il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che pubblica una foto in cui mostra il biglietto comprato via cellulare. (Rin)