- Giordania-Siria: vicepremier Safadi a Damasco, focus su lotta al traffico di droga e ritorno rifugiati - Il presidente della Siria, Bashar al Assad, e il ministro degli Affari esteri, Faisal Miqdad, hanno ricevuto oggi a Damasco una visita da parte del vice primo ministro e ministro degli Affari Esteri, Ayman Safadi. Secondo l'emittente televisiva giordana “Al Mamlaka”, Safadi ha sottolineato durante l’incontro con l’omologo siriano "la posizione della Giordania a favore della stabilità della situazione in Siria, della ricerca di una soluzione politica alla crisi siriana e del rafforzamento del dialogo tra i siriani". Safadi e Miqdad hanno inoltre discusso "della situazione al confine giordano-siriano, del rafforzamento della cooperazione e della coordinamento tra le due parti nella lotta contro il traffico di droga". Miqdad ha elogiato "il ruolo della Giordania per gli sforzi volti a raggiungere una soluzione politica alla crisi in Siria, così come per le operazioni di controllo delle frontiere". I due hanno inoltre affrontato la questione dei rifugiati siriani, con Safadi ha confermato che "sono state create le condizioni necessarie per agevolare il ritorno volontario dei rifugiati". Per Safadi si tratta della seconda vista in Siria dal mese di febbraio. La missione arriva due mesi dopo che Amman ha ospitato un incontro che ha aperto la strada al ripristino della Siria nella Lega araba, deciso poi durante il summit di Gedda, in Arabia Saudita. La Giordania ha da tempo avviato (e richiesto ai vicini siriani) un’azione più decisa contro le operazioni di contrabbando di droga lungo i suoi confini. Nel corso dell'ultimo mese, l'esercito giordano ha sventato tre tentativi di contrabbando di stupefacenti e armi utilizzando droni che si sono spinti anche in territorio siriano. (segue) (Res)