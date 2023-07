I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siria: ucciso agente del ministero dell’Interno e sei feriti in un attacco a Dera'a - Un agente del ministero dell’Interno della Siria è stato ucciso e sei altri sono rimasti feriti nell’esplosione dell’auto blindata su cui viaggiavano a Deraa, nel sud del Paese. Lo ha riferito l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una fitta rete di contatti sul campo, spiegando che i responsabili dell’attacco non sono ancora stati identificati. Secondo Sohr, i feriti sono stati trasferiti in un ospedale militare della regione per essere curati. (segue) (Res)