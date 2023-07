© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iraq: 30 presunti terroristi arrestati dall’intelligence in vari governatorati - La Direzione dell’intelligence militare dell’Iraq ha annunciato oggi l’arresto di 24 presunti terroristi, tra i quali alcuni con posizioni di comando, in quattro governatorati, mentre altre sei persone sono state fermate a Ninive con la stessa accusa dall’Agenzia di intelligence federale. Lo ha riferito l’agenzia di stampa irachena “Ina”. Nel comunicato stampa dell’intelligence militare irachena si legge, infatti, che “in base a informazioni dettagliate dei comandi delle operazioni di Bassora e Maysan (nel sud del Paese) e delle divisioni dell’intelligence militare, in collaborazione con le forze di sicurezza, sono state effettuate incursioni in diverse zone dei governatorati di Ninive, Anbar, Bassora e Maysan, che hanno portato all’arresto di due terroristi ricercati dalla magistratura”. Inoltre, prosegue il comunicato, altre 22 persone sono state arrestate altre in quanto sospettate di diversi reati” in vari distretti del Paese. I 24 arrestati sono stati quindi consegnati alle autorità giudiziarie. Sempre nella giornata di oggi, l’Agenzia di intelligence federale ha annunciato, in un comunicato stampa citato da “Ina”, l’arresto, a Ninive, di sei ricercati, “contro i quali sono state emesse ordinanze di arresto in conformità con le disposizioni dell'articolo 4 della legge antiterrorismo”. Secondo le informazioni in possesso degli inquirenti, i sei uomini sono sospettati di aver ricevuto “compensi finanziari” in cambio della loro “appartenenza a organizzazioni terroristiche”. (segue) (Res)