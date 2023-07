I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: Guardia nazionale, quattro anni di carcere per un terrorista arrestato a Gafsa - Unità congiunte dell’intelligence e dei reparti antiterrorismo della Guardia nazionale di Gafsa, nel sud-ovest della Tunisia, hanno arrestato, lo scorso primo luglio, un uomo sul cui capo pendeva una condanna a quattro anni di carcere per appartenenza a un’organizzazione terroristica. Lo ha annunciato oggi la Direzione generale della Guardia nazionale tunisina, secondo quanto riferito dall’emittente radiofonica “Shems fm”. La Procura della Repubblica, intanto, ha autorizzato l’esecuzione dei provvedimenti legali emessi a suo carico. Il portavoce della Guardia nazionale tunisina, Houssem Jebabli, in un’intervista a “Shems fm”, aveva in precedenza reso noto che, dal 2011 a maggio di quest’anno, in Tunisia, erano stati uccisi oltre 100 terroristi, mentre altri 324 erano stati arrestati. Nello stesso periodo, secondo Jebabli, le forze speciali tunisine avevano effettuato 365 operazioni nel quadro del contrasto al terrorismo. (segue) (Res)