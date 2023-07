© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina-Africa: accordi per 10 miliardi di dollari durante fiera commerciale a Changsha - Cina e Africa hanno stipulato 120 accordi di cooperazione dal valore di 10,3 miliardi di dollari durante la terza edizione della fiera economica e commerciale terminata ieri a Changsha. Lo riporta il quotidiano edito a Hong Kong "South China Morning Post", precisando che durante l'esposizione, intitolata "Sviluppo comune per un futuro condiviso", sono stati illustrati 99 progetti di cooperazione dal valore di 8,7 miliardi di dollari. Altri 15 progetti e accordi dal valore di 3,48 miliardi di dollari sono stati raggiunti a margine dell'evento, tra cui un patto per favorire lo sviluppo dell'industria degli anacardi, che potrebbe generare entrate per oltre 200 milioni di dollari nei prossimi tre o cinque anni. Durante il forum di cooperazione bilaterale sulle infrastrutture, inoltre, 32 aziende cinesi e africane hanno firmato 19 accordi da 2,9 miliardi di dollari incentrati su trasporti, energia, comunicazioni, conservazione dell'acqua, industria e agricoltura. Due di questi prevedono interventi sul viadotto della Repubblica democratica del Congo e del Tanger Tech Green Energy Park in Marocco. L'edizione annuale della fiera ha attratto 53 Paesi africani che intrattengono relazioni diplomatiche con la Cina. Dal 29 giugno al 2 luglio sono stati esposti 1.600 prodotti, con Benin, Repubblica Democratica del Congo, Madagascar, Malawi, Marocco, Mozambico, Nigeria e Zambia come ospiti d'onore. È la terza volta che la manifestazione si svolge nell'Hunan, una delle province più attive nei rapporti economici e commerciali con l'Africa. (segue) (Res)