© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan: presidente Tsai Ing-wen riceve delegazione parlamentare dal Giappone - Una delegazione parlamentare del Giappone ha incontrato oggi a Taipei la presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, cui ha espresso l'intenzione di rafforzare la cooperazione. Lo riferisce il ministero degli Esteri taiwanese in una nota, precisando che il gruppo è guidato dall'ex titolare della diplomazia giapponese Seiji Maehara. La missione include undici esponenti del Partito democratico costituzionale, del Partito dell'innovazione giapponese e del Partito democratico per il popolo, tutti all'opposizione a Tokyo. Giappone e Taiwan condividono i valori di libertà, democrazia e rispetto dei diritti umani, ha affermato Maehara nel corso dell'incontro, invocando un rafforzamento della cooperazione a beneficio di una "società libera e aperta" che possa contribuire alla stabilità del Nord-est asiatico. Ha inoltre espresso sostegno all'adesione di Taiwan all'Accordo globale e progressivo per il partenariato trans-pacifico (Cptpp), che attualmente rappresenta un mercato di 500 milioni di persone e il 13,5 per cento del commercio globale. Taiwan ha presentato domanda d'adesione a settembre 2021, a circa una settimana dalla Cina. L'ingresso nell'accordo richiede tuttavia il sostegno unanime degli undici firmatari (Australia, Brunei, Canada, Cile, Giappone, Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Perù, Singapore e Vietnam), molti dei quali tuttavia poco propensi al dialogo con Taiwan nel timore di ritorsioni economiche da parte della Cina, che rivendica l'isola come parte del suo territorio. A Taipei, la delegazione giapponese incontrerà anche il presidente del parlamento, You Si-kun, il segretario generale del Consiglio di sicurezza nazionale, Wellington Koo, oltre che il presidente dell'Associazione per le relazioni Taiwan-Giappone, Su Jia-chyuan. È inoltre previsto un incontro con Ko Wen-je, presidente del Partito popolare di Taiwan in corsa per le elezioni del 2024. (segue) (Res)