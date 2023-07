© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan: Difesa rileva 12 aerei e 6 navi da guerra cinesi nei pressi dell'isola - La Cina ha dispiegato 12 aerei e sei navi da guerra nei pressi di Taiwan nelle ultime 24 ore. Lo riferisce il ministero della Difesa dell'isola su Twitter, precisando che un caccia multiruolo Su-30 ha varcato il perimetro sud-occidentale della Zona d'identificazione della difesa aerea (Adiz). L'isola ha risposto alla sortita schierando navi, aerei e sistemi missilistici terrestri. La Cina rivendica l'isola autogovernata come parte inalienabile del proprio territorio e organizza sortite nelle acque e nello spazio aereo circostanti l'isola a cadenza quasi quotidiana. Oggi, le forze armate taiwanesi hanno condotto un'esercitazione a fuoco vivo nei pressi della città costiera di Fangshan, nella contea meridionale di Pingtung. Stando a quanto riferito dal portavoce del ministero della Difesa, Sun Li-fang, nell'addestramento sono stati dispiegati missili anticarro Tow di fabbricazione statunitense. L'esercitazione è stata condotta con l'obiettivo di rafforzare la prontezza al combattimento delle truppe nell'eventualità di un'invasione da parte della Cina. Pingtung, che affaccia sullo Stretto di Taiwan, sul Mar Cinese Meridionale, sull'Oceano Pacifico e sul Canale di Bashi, che separa Taiwan dalle Filippine, è infatti un punto altamente strategico per monitorare le attività militari di Pechino, oltre che un potenziale sito di sbarco in caso d'invasione. (segue) (Res)