© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vietnam: dispute con la Cina, governo vieta film "Barbie" per una controversa carta geografica - L'attesissimo film "Barbie", in uscita il 21 luglio prossimo, non verrà proiettato nei cinema vietnamiti a causa delle scene che ritraggono la "linea a nove tratti", una controversa carta geografica con cui la Cina rappresenta le sue rivendicazioni nel Mar Cinese Meridionale. Lo ha stabilito il Consiglio nazionale per la valutazione e la classificazione dei film di Hanoi, sostenendo che la mappa cinese rappresenta una violazione della sovranità nazionale del Vietnam. Il film, diretto da Greta Gerwig e interpretato da Margot Robbie e Ryan Gosling, avrebbe dovuto debuttare nelle sale del Vietnam il 21 luglio prossimo, in concomitanza con gli Stati Uniti. Il governo di Hanoi ha contestato più volte la legittimità della "linea a nove tratti", che include una serie di arcipelaghi, atolli e secche contese con Cina, Malesia, Indonesia, Brunei e Filippine. Nel 2016, a seguito di una contesa giudiziaria tra Cina e Filippine, una corte arbitrale costituita sulla base della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Unclos) ha respinto le pretese cinesi sulle acque in questione, ricomprendendo parte delle zone reclamate all'interno delle Zone economiche esclusive (Zee) dei Paesi rivieraschi. Pechino ha risposto definendo la sentenza "carta straccia" e intensificando la sua presenza militare nell'area. (Res)