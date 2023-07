Giappone: quattro feriti in un’esplosione a Tokyo, probabile fuga di gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro persone sono rimaste ferite in un’esplosione avvenuta oggi pomeriggio a Tokyo, nel distretto di Shimbashi. L’esplosione, dovuta probabilmente a una fuga di gas, ha interessato un bar. Tre dei quattro feriti, tra cui il titolare del bar, sarebbero in gravi condizioni. Lo riferisce l’agenzia di stampa giapponese “Kyodo”. L’edificio in cui si trova il locale è di otto piani. La zona è stata transennata e sono in corso le operazioni dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine.(Git)