Medio Oriente: ambasciatrice palestinese a Roma su scontri a Jenin, "bisogna fermare Israele"

- A Jenin, "nel nord della Cisgiordania occupata da Israele, è in corso da mesi una vera e propria guerra unilaterale, che colpisce volutamente la popolazione civile palestinese seguendo precise istruzioni dell’intero governo israeliano. Con parole che riflettono l’attuale politica israeliana nei confronti dei palestinesi, il ministro della Sicurezza nazionale, Itamar Ben-Gvir, ha incoraggiato a ucciderne 'non uno o due, ma decine, centinaia, e se necessario anche migliaia'”. Lo dichiara in una nota stampa l'ambasciatrice palestinese a Roma, Abeer Odeh, aggiungendo: "Ciò è coerente con il proposito di Israele di porre termine agli accordi siglati per la soluzione a due Stati ed impossessarsi di tutte le terre palestinesi, portando il conflitto ad una esplosione e cercando di ingannare la comunità internazionale su chi siano i responsabili di tutto questo". "Palestinesi innocenti stanno pagando il prezzo di questa strategia. Dopo l’attacco armato del 26 gennaio che ha causato nove morti e decine di feriti, e dopo quello più recente del 19 giugno, quando i morti sono stati sette e i feriti un centinaio, la scorsa notte la città di Jenin, con il suo campo profughi, è stata vittima di un altro crimine di guerra, che ha portato sin qui alla morte di otto persone e al ferimento di almeno 50, di cui dieci molto gravi", ha aggiunto. (segue) (Res)