Medio Oriente: ambasciatrice palestinese a Roma su scontri a Jenin, "bisogna fermare Israele" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatrice palestinese Abeer Odeh ha aggiunto: "Si tratta di aggressioni militari sempre più sanguinose e pesanti. Questa volta, l’attacco è cominciato poco dopo la mezzanotte, con raid aerei senza precedenti negli ultimi venti anni, seguiti dall’ingresso di mezzi militari, soldati, e ruspe dell'esercito che hanno distrutto tutto ciò che si trovavano davanti, comprese case, ambulatori e diverse strade del campo, per impedire il movimento di auto e ambulanze, e ostacolare così i soccorsi. Di nuovo, le forze di occupazione hanno preso di mira i giornalisti sopraggiunti per coprire la notizia, mettendo a rischio la loro vita e distruggendo insieme alle prove le loro telecamere e radiotrasmettitori". "Tutto ciò - ha dichiarato - non porterà né pace né sicurezza alla regione. Il popolo palestinese non si arrenderà mai a questa brutalità, ma continuerà a lottare per i propri diritti e non smetterà di credere nella giustizia del diritto internazionale, che è dalla sua parte. Per questo, ci aspettiamo che la comunità internazionale, compresa l’Italia che è da sempre amica della Palestina e fautrice della legalità, agisca subito, rompendo questo vergognoso silenzio, obbligando Israele ad interrompere lo sterminio del nostro popolo, e facendo pagare ai responsabili il prezzo dei loro crimini". (Res)