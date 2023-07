Salario minimo: Confcommercio, valorizzare contratti collettivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- La migliore risposta alla questione del salario minimo, secondo Confcommercio, “sta nella valorizzazione erga omnes dei contratti collettivi di lavoro stipulati tra chi realmente rappresenta il mondo delle imprese ed il mondo del lavoro. Contratti che meriterebbero, inoltre, misure di detassazione a supporto dei loro rinnovi e del welfare aziendale”. Lo ha detto Donatella Prampolini, vice presidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia con delega al lavoro ed alla bilateralità, riassumendo oggi la posizione della Confederazione sulla questione del salario minimo. “Si assegni, dunque, alla contrattazione collettiva esercitata dalle organizzazioni nazionali comparativamente più rappresentative – ha proseguito Prampolini – il compito di individuare la retribuzione proporzionata e in ogni caso sufficiente di cui all’articolo 36 della Costituzione, tenendo conto anche di tutti i trattamenti riconosciuti ai lavoratori attraverso istituti e prestazioni del welfare contrattuale e della bilateralità territoriale”. “Per quel che riguarda il settore dei servizi di mercato, ricordiamo poi – ha concluso la vice presidente – che il nostro Ccnl è il più applicato nel terziario e che esso prevede trattamenti economici complessivi, incrementati, da ultimo, con il protocollo sottoscritto lo scorso dicembre con le Organizzazioni sindacali, ben oltre la soglia dei nove euro”. (Com)