- "Tra il 1990 e il 2020 i salari medi in Italia sono diminuiti del 3 per cento, mentre in Francia e in Germania crescevano del 30 per cento. Spesso chi lavora è povero e ha difficoltà. Quello che capita ai giovani e a tante donne, come Teresa. Serve un salario minimo per un Paese più giusto". Lo scrive su Twitter Chiara Braga, capogruppo del Partito democratico alla Camera dei deputati.(Rin)