Elezioni europee: Licheri (M5s), in maggioranza visioni del mondo inconciliabili

22 luglio 2021

- "Il duro scontro tra Forza Italia e Lega sulle alleanze in vista delle elezioni europee dell'anno prossimo mette in luce il problema strutturale di questa maggioranza di governo. Dopo essersi presentati agli italiani come una coalizione unita da valori e obiettivi condivisi, dopo solo pochi mesi è ormai chiaro che questi signori hanno visioni del mondo e della politica inconciliabili - su economia, diritti, politica estera - e per questo si stanno dimostrando incapaci di guidare l'Italia, figuriamoci l'Europa". Lo dichiara il senatore del Movimento cinque stelle Ettore Licheri, componente della commissione Esteri di palazzo Madama. (Rin)