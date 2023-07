Carburanti: Zucconi (Fd'I), settore strategico, al lavoro per razionalizzazione rete distributiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il mercato della distribuzione dei carburanti gioca un ruolo strategico in Italia, per questo è in corso un confronto su una risoluzione a mia prima firma in merito al tema della razionalizzazione della rete distributiva". Lo afferma in una nota il segretario di presidenza e deputato di Fratelli D’Italia, Riccardo Zucconi. "L’intero comparto può contare su un fatturato annuo complessivo di circa 45 miliardi di euro e del coinvolgimento di 80 mila lavoratori tra titolari, collaboratori e dipendenti occupati presso gli oltre 22 mila impianti nella rete ordinaria, e di circa 550 aree di servizio autostradale. Siamo a lavoro per tutelare l’intero settore e i suoi dipendenti, nella convinzione di trovare al più presto valide soluzioni praticabili da subito", conclude.(Com)