Nato: portavoce Zelensky, partecipazione a Vilnius dipenderà da situazione al fronte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La partecipazione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky al summit della Nato che si terrà a Vilnius dipenderà dalla situazione al fronte. Lo ha affermato il portavoce dell'ufficio presidenziale ucraino, Serhiy Nikiforov, intervistato dall'emittente radiotelevisiva "Suspilne". "Di solito non commentiamo in anticipo e non facciamo annunci per motivi di sicurezza. In generale, tutto dipenderà dalla situazione sul campo di battaglia", ha detto Nikiforov, ribadendo che la decisione non è stata ancora presa.(Kiu)