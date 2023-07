Nato: Cesa, Italia deve portare attenzione dell'Alleanza sul Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In ambito Nato, l’Italia deve portare l’attenzione sul Mediterraneo. Lo ha affermato il presidente della delegazione italiana all’Assemblea parlamentare della Nato, Lorenzo Cesa, al convegno “Il futuro della Nato e il ruolo dell’Italia”. Per il nostro Paese è necessario prestare “molta attenzione al Mediterraneo”, ha detto Cesa, annunciando per il prossimo giugno l’organizzazione in Italia di un evento che metterà insieme i Paesi della Nato e quelli che si affacciano sul Mediterraneo. L’Italia, ha poi aggiunto, deve raggiungere l’obiettivo di spesa del 2 per cento del Pil per guadagnare ancora maggiore rilevanza all’interno dell’Alleanza. (Res)