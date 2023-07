Mes: Bonomi (Confindustria), focus su investimenti green e digitale, niente paraocchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'Europa "chiediamo di utilizzare le risorse del Mes per stimolare gli investimenti sul green e sul digitale. Va bene avere regolamenti, va bene avere paraocchi, ma poi bisogna fare anche un bagno di realtà". Lo ha detto il presidente di Confindustria Carlo Bonomi intervenendo all'Assemblea generale di Assolombarda in corso oggi a Milano Quanto alla ratifica del Mes, "è ovvio che è un tema politico che il governo sta trattando con l'Europa, però quando c'è la volontà politica si può fare tutto, quindi ci si mette due minuti a dire 'lo ratifichiamo, ma vi chiediamo la possibilità di utilizzarlo come strumento di politica industriale" ha concluso Bonomi. (Rem)