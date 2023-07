Veneto: assessore Sanità, reparto di riabilitazione cardiologica di Asiago è importante servizio per territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inaugurazione del reparto di riabilitazione cardiologica dell'ospedale di Asiago "rappresenta un importante tassello dei servizi territoriali offerti dall'Azienda Ulss 7 Pedemontana, non solo quelli rivolti agli abitanti dell'altopiano. Un servizio che rende il territorio autonomo e dotato di un'offerta specialistica importante nell'ambito delle cure". Lo ha dichiarato questa mattina Manuela Lanzarin, assessore regionale alla Sanità, nel corso della cerimonia di inaugurazione all'Ospedale di Asiago del reparto di Cardiologia Riabilitativa. "Sappiamo bene – ha aggiunto - quanto la riabilitazione abbia assunto un ruolo di importanza sempre più strategica nell'offerta della Regione del Veneto e su questo stiamo investendo". "I numeri dell'Ospedale di Asiago – ha illustrato l'assessore veneto - stanno crescendo, come tutti quelli di tutti presidi dell'Ulss 7 Pedemontana e sicuramente possiamo parlare di attività in netta ripresa dopo il periodo difficile del covid. In questo caso il nuovo reparto di rianimazione cardiologica garantisce di implementare in modo significativo l'offerta dell'Ospedale di Asiago quale centro riabilitativo di riferimento per l'intero territorio servito dall'Ulss 7. Una dimostrazione concreta di quanto la Regione del Veneto creda nei servizi di questo territorio e stia investendo per il loro potenziamento" ha poi concluso. (Rev)