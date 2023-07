Mozambico: debito nascosto, processo contro Credit Suisse si aprirà il 2 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La causa intentata dal governo del Mozambico contro il Credit Suisse per il ruolo avuto dalla banca nello scandalo da 2 miliardi di dollari noto come "accordo del tonno" non verrà ritirata, come richiesto dai legali dell'istituto di credito, ma portata a processo il prossimo 2 ottobre. Lo ha sentenziato il giudice dell'Alta corte di Londra, Robin Knowles, respingendo la richiesta con cui il Credit Suisse ha sostenuto che non ci fossero gli elementi per aprire un processo equo sui fatti dal momento che Maputo non ha divulgato alcuni documenti governativi. Secondo Knowles, non è "giusto, proporzionato o necessario" cancellare il caso, che comprende 11 procedimenti, e farlo sarebbe "inutile". Allo stesso modo, ha aggiunto, "gli obblighi di informazione di tutte le parti continuano". In base alle norme sulle controversie britanniche, ciascuna parte deve divulgare i documenti sui quali fa affidamento per il proprio caso, sia quelli che potrebbero danneggiare il proprio caso che quelli che supportano il caso di altri. Credit Suisse, Uae-Libanese Privinvest ed altri avevano chiesto l'archiviazione del caso se il Mozambico non avesse fornito informazioni "adeguate". (segue) (Res)