Mozambico: debito nascosto, processo contro Credit Suisse si aprirà il 2 ottobre (2)

- Il caso del debito nascosto in Mozambico è scoppiato nel 2016 e riguarda i prestiti illegali richiesti e destinati tra il 2013 ed il 2014 a tre società pubbliche mozambicane – ProIndicus, Ematum e Mam – che ottennero in quel periodo prestiti garantiti dal governo di Maputo per un totale di 1,8 miliardi di euro da Credit Suisse e dalla banca russa Vtb, richiesti per finanziare la sorveglianza marittima, la pesca e progetti di cantieri navali. La scoperta dello scandalo ha fatto esplodere il debito del Mozambico, passato dall’80 per cento del 2015 al 130 per cento del 2016, determinando il congelamento dell’aiuto dell’Fmi e di altri finanziatori internazionali e scatenando nel Paese una profonda crisi economica e finanziaria. In relazione al caso sono stati incriminati finora circa 20 persone tra cui Ndambi Guebuza, figlio dell’ex presidente Armando Guebuza, il quale ha testimoniato al maxi processo che vede imputato suo figlio Ndambi e altre 18 persone con l’accusa di aver sottratto indebitamente 500 milioni di dollari allo Stato senza comunicarlo al parlamento. (Res)