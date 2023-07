Natalità: Gasparri (FI), attuare politiche a sostegno della famiglia per incrementare nascite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "Il rilancio della natalità in Italia è un argomento molto delicato. In Italia c'è un problema demografico, mentre nel mondo i numeri dicono altro. Se fosse solo un problema di numeri, quindi, non servirebbero incontri di questo tipo perché registriamo anche un aumento eccessivo della popolazione, con i conseguenti problemi legati alla scarsità del cibo, all'inquinamento, ai continui cambiamenti climatici e a tanti altri problemi attuali". Lo sottolinea il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri vicepresidente del Senato questa mattina ha partecipato alla presentazione del libro 'Italia, l'ultima chiamata', presso la Sala di Nassiriya a Palazzo Madama. "Basterebbe quindi lavorare sui flussi dei popoli da una parte del mondo all'altra. Ma il fatto che anche il Santo Padre abbia partecipato alla conferenza sulla natalità, è un segnale forte che ci ha fatto capire che c'è un vero problema e quindi bisogna parlarne e intervenire. Il problema è di identità, che è un fatto storico e culturale, essenziale per ogni popolazione, che ha la propria storia e la propria entità oltre che la propria identità. Da sempre i popoli si sono spostati, si sono incrociati, e di questo ci sono tracce anche nella storia dell'Italia. Ma la cultura, la storia, l'identità di un popolo non sono soltanto numeri, vanno salvaguardati, tutelati e anche incontri di questo tipo servono per ampliare il dibattito su questi temi. Nel rispetto della libertà e dei movimenti dei popoli - conclude - è fondamentale attuare in Italia una politica a sostegno della famiglia per l'incremento delle nascite e il raggiungimento di un equilibrio demografico ben diverso da quello tendenziale, che esporrebbe il nostro Paese a gravi problemi dapprima nell'economia e nella previdenza e poi di riflesso anche sulla storia del nostro popolo".(Rin)