Bce: Bonomi (Confindustria), con politiche su inflazione a rischio recessione

- Fino a un certo punto "abbiamo condiviso l'atteggiamento della Bce, ma ora per combattere l'inflazione si rischia la recessione". Lo ha detto il presidente di Confindustria Carlo Bonomi intervenendo all'Assemblea generale di Assolombarda in corso oggi a Milano evidenziando che l'inflazione statunitense "è diversa" rispetto quella italiana. "Perché la Bce continua a fare queste politiche? Mi viene il dubbio che i tedeschi continuino a spingere in quella direzione, ma non tutti i Paesi sono nelle stesse condizioni", ha concluso Bonomi. (Rem)