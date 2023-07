Imprese: Brunetta (Cnel), sostegno a programma formazione su competenze finanziarie Pmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"È sempre bello quando un organo di stampa come Agenzia Nova taglia traguardi importanti che significano impegno nella verifica dei fatti, qualità e tempismo" Renato Brunetta

Ministro per la Pubblica amministrazione

19 luglio 2021

- Di fronte alle transizioni del ciclo economico, "la piccola impresa italiana mostra una chimica che con una metafora potremmo definire batteriologica, cioè capace di proliferazioni rapidissime nei momenti di sviluppo e di distruzioni repentine in quelli di recessione. Questo trend oscillatorio è un tratto bifronte della nostra economia: per un verso fragile, ed esposto agli scossoni del mercato e alle variazioni dell'accesso al credito, per un altro agile e capace di sfruttare le nuove occasioni e riposizionarsi. Ma non c'è dubbio che questa resilienza sarebbe più virtuosa se riuscisse ad assorbire le crisi senza mettere in discussione la propria sopravvivenza". Lo ha scritto il Presidente del Cnel, Renato Brunetta, in un messaggio inviato in occasione del convegno 'Piccole imprese, scelte grandi. Percorsi di educazione finanziaria', organizzato dalla Banca d'Italia. "Le competenze finanziarie - si legge ancora - sono una componente essenziale di quel bagaglio manageriale che può fare la piccola impresa più stabile. Per questo il programma di formazione sui temi più rilevanti della finanza d'impresa, che Banca d'Italia intende mettere a disposizione dei piccoli imprenditori sul territorio, è un'occasione da non perdere e conferma l'intuito e la lungimiranza della dirigenza della nostra banca centrale. La presenza nel progetto delle associazioni di categoria dimostra la volontà di coinvolgere i corpi intermedi in un'opera di corresponsabilizzazione e di sviluppo. Il Cnel, che dei corpi intermedi è la casa per antonomasia, non può che sentire questa iniziativa come propria e promuoverla, offrendo ogni collaborazione che si renderà necessaria per raggiungere li maggior numero di piccoli imprenditori", ha concluso Brunetta. (Rin)