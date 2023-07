© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'inflazione "stimo che entro la fine dell'anno saremo in una forchetta tra il 3 e il 4 per cento". Lo ha detto il presidente di Confindustria Carlo Bonomi , a margine dell’Assemblea Generale di Assolombarda al Camozzi Research Center, hub tecnologico del Gruppo a Milano.(Rem)