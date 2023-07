Montenegro: ministero Finanze, a fine marzo debito pubblico al 66 per cento del Pil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fine marzo 2023 il debito pubblico del Montenegro è di 4,1 miliardi di euro, pari al 66,09 per cento del Pil. Lo ha annunciato il ministero delle Finanze di Podgorica, secondo cui nel primo trimestre si è registrato un aumento del debito pubblico di circa 54 milioni di euro rispetto al trimestre precedente, dopo la conclusione di un nuovo accordo creditizio da 100 milioni di euro con Deutsche Bank. Il debito estero a marzo 2023 ammonta a 3,62 miliardi di euro, pari al 58,62 per cento del Pil, mentre il debito interno ammonta a 461 milioni di euro, pari al 7,47 per cento del Pil. (Seb)