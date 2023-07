Sanità: Colarossi-Della Casa (M5s), vicini a lavoratori Asl Roma 5 in sciopero domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani i consiglieri del M5s alla Regione Lazio, Marco Colarossi e Roberta Della Casa, saranno a fianco dei lavoratori della Asl Roma 5 "che sciopereranno contro il taglio dell'orario comunicato lo scorso mese. Una situazione che mette a rischio numerosi posti di lavoro oltre che i servizi di pulizia e sanificazione in diverse strutture ospedaliere". In una nota Colarossi e Della Casa spiegano: "Già nei giorni scorsi abbiamo depositato un'interrogazione al Presidente Rocca per sapere se la direzione generale della Asl Roma 5 abbia fatto tutto il possibile per scongiurare il ridimensionamento aziendale deciso dalla società che si occupa dei servizi in questione a seguito dell'aggiudicazione di una gara d'appalto ed abbiamo richiesto una audizione delle parti in causa, nella Commissione consiliare competente. Vanno vagliate tutte le possibili soluzioni per tutelare i posti di lavoro, la pulizia e la sanificazione dei locali, evitando di gravare su figure impegnate nell'assistenza diretta ai pazienti". (Com)