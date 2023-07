Uzbekistan-Italia: la società Cotonella espande le attività nel Paese centrasiatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia italiana Cotonella ha deciso di espandere le sue attività in Uzbekistan aprendo una nuova società nella regione di Kashkadarya, nel sud-est del Paese. È quanto emerso al termine di un incontro che i dirigenti dell’azienda hanno avuto nel fine settimana al ministero degli Investimenti, dell’Industria e del Commercio di Tashkent, durante la quale sono state presentate le misure atte a migliorare il clima d’affari nel Paese centrasiatico. La compagnia italiana, riferisce l’agenzia di stampa “Uza”, ha sottolineato i progressi compiuti negli ultimi anni dall’industria tessile dell’Uzbekistan, che hanno reso possibile aumentare significativamente la qualità dei prodotti e il volume delle esportazioni verso i mercati europei. In questo contesto, la dirigenza della società ha deciso di aprire Cotonella Uzbekistan nella regione di Kashkadarya. Ai funzionari del ministero sono stati presentati i piani per una presenza a lungo termine nel mercato uzbeco. Nella prima fase dall’avvio della nuova società, Cotonella dovrebbe arrivare a produrre fino a 2 milioni di capi di maglieria già pronti ogni anno, dando lavoro in maniera permanente a 80 persone. Cotonella intende inoltre investire 5 milioni di dollari per realizzare 8 milioni di prodotti ad alto valore aggiunto l’anno, con la relativa creazione di 500 nuovi posti di lavoro. L’accresciuta presenza di Cotonella in Uzbekistan prevede anche l’introduzione di tecnologie moderne, la formazione professionale dei dipendenti, politiche competitive sui prezzi, il miglioramento continuo del design dei prodotti.(Res)