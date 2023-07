Veneto: Capone (Ugl), necessario investire su politiche attive per rilanciare mercato del lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Rivolgo un sentito augurio a nome dell’Ugl all’Agenzia di stampa Nova in occasione del ventesimo anniversario" Paolo Capone

Segretario Generale dell’Ugl

18 ottobre 2021

- Come Ugl "riteniamo fondamentale invertire radicalmente rotta rispetto ai provvedimenti di natura assistenziale del passato fondati sui sussidi a pioggia per investire sulle politiche attive indispensabili per rilanciare il mercato del lavoro". Lo afferma Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl che alle 16 interverrà al congresso territoriale dell'Ugl di Treviso per parlare del "#viaggionelfuturo del lavoro". "I dati Istat di gennaio 2023, registrano un incremento del numero di occupati (+0,5 per cento, pari a +113mila unità) rispetto al trimestre precedente, mentre su base mensile il numero di persone in cerca di lavoro cresce (+1,7 per cento, pari a +33mila unità) tra le donne e i minori di 50 anni. Il tasso di disoccupazione totale – ha sottolineato - è salito al 7,9 per cento (+0,1 punti), quello giovanile al 22,9 per cento (+0,7 punti)". "Si tratta di un quadro incoraggiante che va sostenuto con misure strutturali di medio e lungo periodo volte a incentivare la domanda e offerta di lavoro" ha concluso il leader sindacale. (Rev)