Croazia-Italia: ministri Finanze a colloquio, focus su intensificazione cooperazione

- Il ministro delle Finanze croato, Marko Primorac, ha ricevuto oggi a Zagabria l'omologo Giancarlo Giorgetti, nel Paese balcanico per una visita di lavoro ufficiale. Lo riporta una nota del dicastero croato, secondo cui la riunione si è svolta con l'obiettivo di scambiare opinioni sui temi di attualità, e nell'occasione sono state discusse le possibilità di un'ulteriore intensificazione della cooperazione bilaterale tra i due Paesi, dato che Croazia e Italia intrattengono ottimi rapporti e mantengono forti legami economici da molti anni, i quali nell'ultimo periodo hanno visto un'ulteriore ripresa con l'istituzione di un meccanismo di cooperazione intergovernativa. A questo proposito, secondo la nota, particolare attenzione è stata posta al rafforzamento delle reciproche relazioni nei settori dell'economia, dell'energia, dell'ambiente, delle infrastrutture e dei trasporti. Nel colloquio i due ministri hanno fatto specifico riferimento alle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e hanno scambiato opinioni sull'attuale situazione macroeconomica. Giorgetti si è congratulato per tutti i positivi processi di riforma portati avanti finora dalla Croazia, in particolare dall'inizio di quest'anno, ed entrambe le parti hanno espresso ulteriore sostegno al rafforzamento delle relazioni interstatali. (Seb)