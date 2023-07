Nato: Luciolli, valori euro-atlantici minacciati in Ucraina e da rivali come la Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sistema di valori euro-atlantici è oggi minacciato in Ucraina e dall’emergere di rivali sistemici come la Cina. Lo ha affermato il presidente del Comitato atlantico italiano, Fabrizio W. Luciolli, al convegno “Il futuro della Nato e il ruolo dell’Italia”. Lo scenario a fronte del summit Nato di Vilnius è di grande complessità, ha rilevato Luciolli. Serve una strategia in grado di rispondere alle nuove sfide, ha osservato. (Res)