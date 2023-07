Speciale difesa: Polonia-Germania, ministro Difesa Pistorius in visita a contingente Patriot tedeschi a Zamosc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, è oggi in visita a Zamosc, in Polonia sud-orientale, dove la Germania schiera un contingente di sistemi antimissile Patriot dalla fine di gennaio, a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Come riferisce l'emittente radiofonica “Deutschlandfunk”, a Zamosc l'esponente del governo federale incontrerà il ministro della Difesa polacco, Mariusz Błaszczak. I due discuteranno della prosecuzione del dispiegamento dei Patriot a Zamosc, nonché dell'istituzione e del funzionamento di un centro per la riparazione de carri armati Leopard 2 in Polonia. Di produzione tedesca, i corazzati sono forniti da diversi Stati all'Ucraina, impegnata a respingere l'invasione russa. (Geb)