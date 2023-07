Speciale difesa: Germania, accordo nel governo su proposta di bilancio 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo tedesco ha raggiunto un accordo sulla proposta di bilancio per il 2024, dopo mesi di discussioni. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, aggiungendo che il ministro delle Finanze, Christian Lindner, pianifica per il prossimo anno la spesa di 445,7 miliardi di euro e un indebitamento da 16,6 miliardi di euro. La finanziaria verrà approvata dall'esecutivo del cancelliere Olaf Scholz nella giornata del 5 luglio. Come nota “Handelsblatt”, Lindner rispetterà è riuscito a rispettare il “freno all'indebitamento”, vincolo di bilancio previsto dalla Costituzione tedesca. Per raggiungere questo obiettivo, sono stati necessari risparmi nel bilancio. A tal fine, il ministro delle Finanze ha dovuto confrontarsi a lungo con i colleghi del governo che, contrari all'austerità, chiedevano invece un aumento dei fondi per i rispettivi dicasteri. Al fine di superare tale contrasto, Scholz ha dovuto assumere la guida dei negoziati sulla proposta di bilancio per il 2024. I risparmi realizzati ammontano a 3,5 miliardi di euro sia per il prossimo anno sia per il 2025. I tagli alla spesa interessano in misura diversa tutti i ministeri, a eccezione della Difesa. Sono esclusi gli investimenti pubbliche e le politiche sociali. (Geb)