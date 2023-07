Speciale difesa: Ucraina, ministro Difesa russo Shoigu, controffensiva finora non ha avuto successo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La controffensiva ucraina non ha raggiunto finora i suoi obiettivi in nessuna delle direzioni del fronte. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa russo, Sergej Shoigu, durante una riunione dei vertici militari. "In generale, il nemico non ha raggiunto i suoi obiettivi in nessuna delle direzioni. Questo testimonia l'abilità dei nostri combattenti e le aspettative chiaramente gonfiate dalle vantate armi occidentali", ha affermato Shoigu. "Le nostre forze armate continuano a infliggere danni al nemico, il che riduce significativamente il suo potenziale offensivo", ha aggiunto il ministro russo. (Rum)