Sardegna: decolla progetto Livinagro per la salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale

21 luglio 2021

- “La Sardegna è impegnata nella salvaguardia del suo importante patrimonio boschivo e forestale con un approccio gestionale della risorsa, in equilibrio tra sviluppo sostenibile e sfruttamento economico. Unico modo per prevenire l’abbandono del territorio e il conseguente deperimento delle foreste. Il ‘progetto Livingagro’ propone un approccio scientifico adeguato per rafforzare la cooperazione internazionale tra i sistemi agroforestali mediterranei, chiave fondamentale per affrontare le sfide globali del cambiamento climatico e sociale del nostro secolo”. Lo ha detto l’assessore regionale della Difesa dell’ambiente, Marco Porcu, questa mattina a Campulongu (Massama), durante il suo intervento al convegno, organizzato da Forestas, sul progetto di cooperazione internazionale “Livingagro” , per l’attività di studio e ricerca sull’agroforestazione, finanziato dal programma Eni Cbc Med 2014 - 2020, che vede protagonista la Regione Sardegna (Forestas è capofila del progetto) e coinvolge anche partner di Giordania, Libano e Grecia. “La cooperazione extra-europea, soprattutto coi paesi del Mediterraneo che condividono con noi le caratteristiche climatiche, rappresenta un’opportunità per lo scambio di buone pratiche e per implementare sul campo le innovazioni tecnologiche, economiche e sociali, contribuendo ad aumentare la sostenibilità dei nostri sistemi – ha sottolineato l’assessore Porcu – Tra gli obiettivi dell’incontro odierno, la costituzione dei ‘laboratori viventi transfrontalieri' che contribuiranno al consolidamento della cooperazione, cresciuta in questi anni grazie anche al ‘progetto Livingagro’ nel campo dell'innovazione e del trasferimento tecnologico”. (segue) (Rsc)