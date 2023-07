Sardegna: decolla progetto Livinagro per la salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nei nostri territori, in cui le imprese sono normalmente di dimensioni micro, il lavoro dell’agenzia Forestas è fondamentale per coadiuvare e rafforzare competenze e risorse produttive, coniugando il tutto con la salvaguardia del nostro patrimonio ambientale – ha aggiunto l’assessore regionale dell’Industria, Anita Pili – Gli Assessorati dell’Ambiente e dell’Industria hanno un costante dialogo, affinché, anche attraverso questi progetti di ricerca e sviluppo, si possano gettare le basi per dare maggiore sostegno a filiere industriali innovative, che nel nostro territorio hanno un grosso potenziale, come le piante officinali e la sugherete”. ”Il tema dell'agroforestazione è particolarmente rilevante nel Mediterraneo, in cui da sempre coltivazioni, pascolo e foresta hanno convissuto per creare un tessuto culturale e paesaggistico unico e identitario. Un sistema di uso del suolo tradizionale, millenario e sostenibile, che combina la presenza di alberi con il pascolo o con la coltivazione”, ha concluso l’Assessore dell’Ambiente. (Rsc)